Чешские депутаты от SPD войдут в Европарламенте во фракцию ENF с Ле Пен и Сальвини

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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Оба чешских евродепутата, избранные от движения «Свобода и прямая демократия» (SPD), войдут в состав националистической фракции «Европа наций и свобод» (ENF), куда также относится итальянская «Лига» Маттео Сальвини, французское «Национальное объединение» Марин ле Пен и «Альтернатива для Германии» (AfD). Фракция может объединить 76 евродепутатов.

Об этом информагентству ЧТК сообщил лидер SPD Томио Окамура. Также, по его словам, «Альтернатива для Германии» подтвердила, что не намерена возвращаться к вопросу Декретов Бенеша, на основании которых из Чехословакии в 1945 г. было депортировано около 3 млн немцев.

 
 
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