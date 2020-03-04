Чешские депутаты осудили миграционную политику Турции

Палата депутатов Чехии осудила факт нарушения турецкой стороной соглашений между Евросоюзом и Анкарой, касающихся удержания миграционного потока, направляющегося в Европу из ближневосточных стран. Депутаты в то же время поддержали Грецию в ее стремлениях обеспечить защиту внешней границы ЕС.

Подход Греции во время пражской встречи глубоко оценили премьеры государств Вышеградской четверки. Глава чешского кабмина Андрей Бабиш подчеркнул, что нельзя допустить повторения сценария 2015 года, когда Европа пережила массивный наплыв мигрантов.