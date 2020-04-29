Чешские депутаты одобрили продление чрезвычайного положения до 17 мая

Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства в целях более эффективной борьбы с эпидемией коронавируса продлить чрезвычайное положение в стране до 17 мая.

«Главное то, что нам, таким образом, удастся соблюсти поэтапный план смягчения мер по борьбе с Covid-19. В обратном случае, ныне удовлетворительная ситуация могла бы выйти из под контроля», - заявил в реакции глава Центрального кризисного штаба, министр внутренних дел Ян Гамачек.

Многочасовая дискуссия в парламенте закончилась неуспехом оппозиции, которая требовала продления чрезвычайного положения на одну неделю. «Если мы не хотим нанести непоправимый вред нашей экономике, такая ситуация не может продолжаться бесконечно», - заявил глава Гражданской демократической партии Петр Фиала. Предложение коалиционного правительства во время голосования поддержали коммунисты.