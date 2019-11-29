Чешские депутаты обратились к США с призывом усилить борьбу с дезинформацией в интернете

Группа чешских депутатов обратилась к Конгрессу США с призывом усилить давление на крупные компании, владеющие социальными сетями, потребовав от них ограничить распространение в интернете дезинформации. Под петицией «Пражский призыв к информационной ответственности» поставили подписи представители семи из девяти парламентских фракций. Не подписали обращение только депутаты от компартии и движения «Свобода и прямая демократия» (SPD).

На пресс-конференции депутат от ТОР-09 Гелена Лангшадлова подчеркнула: «Вызывает сожаление, что в эрозии демократического развития участвуют именно американские компании, такие как Facebook, Twitter и Google». Председатель движения STAN Ян Фарский отметил: «Сложилась парадоксальная ситуация. Россия и Китай используют американские компании как оружие для нанесения урона Западу».

В начале следующей недели письмо будет в Конгресс через посла Соединенных Штатов в Чехии.