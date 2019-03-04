Чешские больницы тестируют аппликацию по выявлению рака легких

Шесть чешских больниц, в том числе и факультетская больница св. Анны в Брно, подключились к тестированию венгерской мобильной аппликации по выявлению рака легких Lung Screen, подтвердил главврач 1-й хирургической клиники Иван Чапов. Пользователь отвечает на серию вопросов. На основе полученных ответов, система определяет степень риска и дает рекомендацию, как поступать дальше. Предоставленные пациентом данные не сохраняются.

На сегодняшний день, количество пациентов, которых благодаря аппликации удалось прооперировать вовремя, увеличилось на двадцать процентов. «В Чехии от болезней, вызванных курением, ежегодно умирают около 18 тысяч человек», - сообщила Петра Весела, пресс-секретарь факультетской больницы св. Анны.