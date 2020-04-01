Чешские больницы оснастят термокамерами, измеряющими температуру человека. 500 термокамер поставит Швейцария

У входа в пражский Институт клинической и экспериментальной медицины (IKEM) с целью предотвращения распространения коронавируса установлены термокамеры для измерения температуры приходящих сюда граждан.

"Обычные термометры часто неточно показывали температуру и не выполняли своей функции в условиях измерения температуры вне здания. Решение оснастить центр термокамерами было принято для того, чтобы обеспечить высшую степень охраны наших сотрудников и ограничить их контакт с обследуемыми людьми", сообщила ČTK пресс-секретарь IKEM Maркета Шенкирова.

«Система срабатывает буквально в считанные секунды», заверил руководитель Отдела информатики IKEM Петр Рашка. Государство планирует обеспечить поставку термокамер во все больницы Чешской Республики. Глава Минздрава Адам Войтех информировал, что во вторник, 31 марта, с этой целью было заказано 500 термокамер из Швейцарии для распознавания потенциально больных коронавирусом.