Чешские больницы довольны принятыми на работу врачами из Украины и не согласны с критикой Чешской врачебной палаты. Возможная отмена программы упрощенного трудоустройства украинских медработников может значительно осложнить работу некоторых медицинских учреждений страны, выяснило информагентство ČTK.

Ранее Чешская врачебная палата сообщила, что около 400 иностранных врачей работают в Чехии, не сдав при этом языковых и профессиональных экзаменов. 145 из них попали в ЧР именно благодаря «Проекту Украина». Представители больниц опровергают, что украинские врачи работают незаконно, так как они принимались только при условии наличия соответствующего решения Министерства здравоохранения о признании их квалификации.