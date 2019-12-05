Архив передач

Чешские биржи труда сокращают штат воих сотрудников

Антон Каймаков
05-12-2019
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В начале 2020 года чешские биржи труда сократят 330 штатных мест, некоторые небольшие отделения ограничат прием граждан или же будут вовсе закрыты. Сокращение количества сотрудников трудовых бирж связано с необходимостью экономии финансовых средств.

Чешские биржи труда в настоящее время не только занимаются решением проблемы трудоустройства населения, но и оформляют начисление социальных пособий.

 
 
 
 
 
 
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