Чешские биржи труда сокращают штат своих сотрудников

В начале 2020 года чешские биржи труда сократят 330 штатных мест, некоторые небольшие отделения ограничат прием граждан или же будут вовсе закрыты. Сокращение количества сотрудников трудовых бирж связано с необходимостью экономии финансовых средств.
Чешские биржи труда в настоящее время не только занимаются решением проблемы трудоустройства населения, но и оформляют начисление социальных пособий.
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