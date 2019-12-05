Чешские биржи труда сокращают штат своих сотрудников

В начале 2020 года чешские биржи труда сократят 330 штатных мест, некоторые небольшие отделения ограничат прием граждан или же будут вовсе закрыты. Сокращение количества сотрудников трудовых бирж связано с необходимостью экономии финансовых средств.

Чешские биржи труда в настоящее время не только занимаются решением проблемы трудоустройства населения, но и оформляют начисление социальных пособий.