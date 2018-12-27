Чешские автопроизводители поставили новый рекорд

Тимур Кашапов
27-12-2018
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В 2018 году чешские автозаводы установят новый рекорд по объемам производства – за 12 месяцев с отечественных конвейеров сойдет почти 1,45 млн легковых автомобилей, что примерно на 3% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на прогноз Ассоциации автомобильной промышленности.

По последним данным, за 11 месяцев текущего года автопроизводители нарастили производство на 2,9% до 1,34 млн автомобилей. Экспорт вырос на 3,3% до 1,25 млн автомобилей, продажи на внутреннем рынке, напротив, упали на 2%.

 
 
 
 
 
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