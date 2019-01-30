Чешские авиаспециалисты покидают Афганистан

Антон Каймаков
30-01-2019
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По прошествии 10 лет Армия Чешской Республики прекращает работу своей консультационной группы авиаспециалистов в Афганистане, занимавшейся обучением вертолетчиков и техников. Подготовку пилотов ныне возьмут на себя афганские ВВС.

В рамках специальной консультационной группы в Афганистане, сменяя друг друга каждые четыре месяца, несло службу 250 чешских военнослужащих. С 2008 года для афганских ВВС было подготовлено 500 пилотов и техников. Вначале обучение проходило на вертолетах Mi-24/35, а позже на Mi-17/171.

 
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