Архив передач

Чешские авиаперевозчики не возобновят рейсы в Великобританию

Эва Туречкова
06-12-2019
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«Чешские авиалинии» и национальный бюджетный перевозчик SmartWings заявили об отмене своих рейсов в Великобританию. Несмотря на это, авиасообщение между Прагой и Соединенным Королевством не нарушено. Рейсы в 12 городов Англии, Шотландии и Северной Ирландии регулярно осуществляют пять зарубежных перевозчиков.

В январе будет временно приостановлено также авиасообщение с Исландией. Летом рейсы возобновятся.

 
 
 
 
 
 
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