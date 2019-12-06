Чешские авиаперевозчики не возобновят рейсы в Великобританию

«Чешские авиалинии» и национальный бюджетный перевозчик SmartWings заявили об отмене своих рейсов в Великобританию. Несмотря на это, авиасообщение между Прагой и Соединенным Королевством не нарушено. Рейсы в 12 городов Англии, Шотландии и Северной Ирландии регулярно осуществляют пять зарубежных перевозчиков.
В январе будет временно приостановлено также авиасообщение с Исландией. Летом рейсы возобновятся.
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Рождественская ярмарка в Праге заманивает не только шпикачками, но и устрицами
Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций
На святую Катерину дамы приглашают кавалеров