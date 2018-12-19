Чешские авиалинии в 2019 г. отменят рейсы из Праги в Остраву и Братиславу

Чешские авиалинии (ČSA) в январе 2019 года отменят рейсы из Праги в Остраву и Братиславу, как и авиасообщение между Братиславой и Кошице, информирует портал zdopravy.cz. Информацию чешскому агентству ČTK подтвердил пресс-секретарь ČSA Даниэл Шабик. Причиной отмены является нехватка подходящих лайнеров для осуществления регулярных рейсов.

Изменения не коснутся прямого перелета Прага-Кошице. До сих ČSA использовали для пассажирских авиаперевозок три арендованных самолета для ближнемагистральных перелетов ATR 42, срок действия договора об аренде которых истекает в ближайшие недели. Заключение нового соглашения об аренде ATR 42 не планируется, сообщили представители ČSA.