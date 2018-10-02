Чешские астрономы определили траекторию болида, упавшего в Германии

Лорета Вашкова
02-10-2018
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Благодаря подсчетам чешских астрономов – сотрудников Академии наук Чешской Республики удалось с максимальной точностью определить, откуда, из какой Галактики на Землю летом прилетел очень яркий метеорит.

Космический болид озарил ночное небо у среднего течения Рейна на границе между Германией и Францией 10 июля и упал рядом с немецким городом Ренхен в земле Баден-Вюртемберг. Здесь на основе детального описания чешских специалистов удалось найти четыре осколка болида.

«Мир теперь знает еще об одном метеорите с родословной, о котором известно, откуда он родом. Болид пополнил коллекцию примерно тридцати метеоров с родословной», - информировал Павел Сухан из Астрономического института АН. По его словам, определение траектории болида можно считать одним из самых больших достижений Европейской болидной сети, то есть станций по отслеживанию болидов, расположившихся в Ондржейове.

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