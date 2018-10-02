Чешские археологи обнаружили в Египте захоронение «Тайнoгo стража раннего дома»

Лорета Вашкова
02-10-2018
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Чешские археологи обнаружили в Египте, Абусире, к северу от некрополя древнего Мемфиса, захоронение высокопоставленного древнеегипетского чиновника периода правления пятой династии. О находке сообщила ежедневная египетская газета Al-Masrí al-Júm («Египтянин сегодня» — ар.). Eгипет надеется, что новые открытия археологов повлияют на увеличение турпотока в регион.

Погребенный мужчина был идентифицирован как Каэр С., ученые отталкивались от иероглифов на стенах данного захоронения, - информировал генеральный секретарь Высшего совета археологии и памятников древности Египта Мустафа Вазири.

По словам Вазири, чиновник являлся главным ответственным лицом, ведающим делами короля и «Тайным стражем раннего дома». Археологическая миссия чешских специалистов во главе с Мирославом Бартой продолжается.

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