Чешские археологи обнаружили остатки средневекового леса

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Aрхеологи обнаружили рядом с населенным пунктом Koечин в Гавличко-Бродской области остатки средневекового леса, преимущественно пихтового. Лес был срублен из-за добычи серебра.

"Аналогичные находки на территории Центральной Европы весьма редки и до сих пор нечто подобное удалось зарегистрировать лишь в нескольких местах", - сообщил Петр Грубы из Института археологии и музеологии Университета им. Масарика в Брно.

Вырубка леса началась в связи с обнаружением в этой области серебряных руд. На основе измерений специалистов в области дендрологии удалось определить примерный возраст вырубки деревьев, происходившей в период 1253–1258 гг.

 
 
 
 
 
 
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