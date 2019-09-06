Чешские археологи обнаружили остатки средневекового леса

Aрхеологи обнаружили рядом с населенным пунктом Koечин в Гавличко-Бродской области остатки средневекового леса, преимущественно пихтового. Лес был срублен из-за добычи серебра.

"Аналогичные находки на территории Центральной Европы весьма редки и до сих пор нечто подобное удалось зарегистрировать лишь в нескольких местах", - сообщил Петр Грубы из Института археологии и музеологии Университета им. Масарика в Брно.

Вырубка леса началась в связи с обнаружением в этой области серебряных руд. На основе измерений специалистов в области дендрологии удалось определить примерный возраст вырубки деревьев, происходившей в период 1253–1258 гг.