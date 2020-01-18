Чешские археологи нашли захоронение времен позднего каменного века

Археологи обнаружили захоронение времен позднего каменного века вблизи каменоломни Вршаны Мостецкой области. В могилах находились, по всей вероятности, останки мужчины и женщины, представители культуры веревочной или шнуровой керамики. Об этом в пресс-релизе сообщила Габриела Саричкова, пресс-секретарь группы Sev.en Energy, которая ведет подготовку к дальнейшей добыче камня.

Составной частью этого процесса является археологическое исследование. Найденные человеческие останки, по мнению экспертов, видимо, являются наиболее древними из тех, которые удалось найти при подготовительных мероприятиях перед началом бурительных работ.

«В этих местах мы вскрыли четыре гроба, в двух найдены скелеты, в одном только предметы, четвертый оказался пустым. Обнаружены были также три жилищных объекта. Все находки относятся к культуре позднего каменного века», – информировал специалист Института по охране памятников археологии на северо-западе Чехии Maртин Вольф.

Женщина была погребена вместе с глиняной посудой и украшениями из ракушек, мужчина с браслетом из клыков животных и каменным орудием.