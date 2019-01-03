Чешские АЭС выработали в 2018 году почти 30 ТВт/ч электроэнергии

Тимур Кашапов
03-01-2019
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АЭС «Темелин» выработала в прошлом году 15,66 ТВт/ч электроэнергии, что на 0,8 ТВт/ч меньше, чем в 2017-м. Причиной снижения производства стали две незапланированные остановки, которые в общей сложности продлились 121 день. Нынешний уровень производства АЭС «Темелин» - второй в истории после рекордного 2017 года.

Производство электроэнергии на АЭС «Дукованы» выросло почти на 20% до 14,25 ТВт/ч. Обе атомные электростанции поставили в сеть почти 30 ТВт/ч электроэнергии, что на 0,2 ТВт/ч больше, чем в 2017 году. «На увеличение повлиял значительный рост производства на АЭС «Дукованы» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше запланированного выработала и АЭС «Темелин», - сказал пресс-секретарь АЭС «Темелин» Марек Свитак.

 
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