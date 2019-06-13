Чешская «зимняя классика» пройдет в Германии

4 января 2020 года состоится второй в истории Экстралиги матч под открытым небом, в рамках которого скрестят клюшки хоккеисты пражской «Спарты» и литвиновской «Вервы». Он пройдет на футбольном стадионе в Дрездене вместимостью более 32 тыс. человек в рамках хоккейного уик-энда, в ходе которого также запланирована игра второй немецкой лиги между местными «ледяными львами» и клубом «Лаузитцер Фюхсен».

«Это первая игра внутреннего чемпионата, которая пройдет за рубежом. Убежден, что он вызовет настоящий ажиотаж среди болельщиков, особенно в Литвинове, от которого стадион находится всего в часе езды. Ожидаю, как минимум, повторения рекорда посещаемости матчей Экстралиги», - отметил глава Экстралиги Йозеф Ржезничек.