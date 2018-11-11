Чешская врачебная палата требует повысить зарплаты всем медработникам на 10%

Чешская врачебная палата (ČLK) настаивает на том, чтобы зарплаты всех медицинских работников повысились в 2019 г. на 10 процентов. Они также отвергают предложение, согласно которому рост окладов опытных врачей составил бы всего лишь 2%. Это следует из резолюции, одобренной делегатами 33 -го съезда Врачебной палаты, проходившего в Праге.

В рамках съезда были затронуты вопросы, касавшиеся трудоустройства зарубежных врачей и электронизации сферы медицинского обслуживания, которая должна реализовываться на принципе добровольности. ČLK призвала Минздрав к сотрудничеству в связи с занятостью иностранных медиков в чешских больницах, не сдавших экзамены на подтверждение диплома.

Врачебная палата, например, хочет ежемесячно получать от Минздрава список врачей-иностранцев и имена конкретных коллег в чешских больницах, которые будут осуществлять за новоприбывшими профессиональный надзор.