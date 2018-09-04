Чешская врачебная палата обнародует список украинских врачей, не сдавших необходимые экзамены

Эва Туречкова
04-09-2018
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Чешская врачебная палата решила опубликовать данные о том, в каких чешских медицинских заведениях трудоустроены доктора из Украины, которые не сдали экзамен по чешскому языку, а также не сдали тест по специализации. Это касается врачей, которые переехали в страну в рамках программы «Проект Украина», стартовавшей в 2016 году.

Однако министерство здравоохранения придерживается мнения, что вышеуказанная категория врачей не представляет угрозу для системы здравоохранения. По сообщению министра Адама Войтеха, украинские врачи работают под присмотром чешских коллег. Все необходимые экзамены они обязаны сдать в течение года.

Украинцы работают, например, в отделениях внутренней терапии. По подсчетам Чешской стоматологической палаты, десятая часть зубных врачей в Чехии - родом из Украины.

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