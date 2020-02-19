Архив передач

Чешская узница Освенцима получила награду Германии – Крест за заслуги

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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Чешка Лиса Микова, пережившая Холокост, была удостоена государственной награды Германии. Крестом за заслуги в чешско-германском примирении бывшую узницу Освенцима наградил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 98-летняя Микова получила награду из рук посла ФРГ Кристофа Исранга.

Лиса Микова много лет рассказывала в качестве свидетеля Холокоста и принимала участие в нескольких проектах, посвященных сохранению памяти об узниках концлагерей. В 1942 году она попала в Терезин, откуда в октябре 1944 года отправлена в концлагерь Освенцим, находилась на принудительных работах. В конце войны была освобождена вместе с узниками Матхаузена.

 
 
 
 
 
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