Чешская узница Освенцима получила награду Германии – Крест за заслуги

Чешка Лиса Микова, пережившая Холокост, была удостоена государственной награды Германии. Крестом за заслуги в чешско-германском примирении бывшую узницу Освенцима наградил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 98-летняя Микова получила награду из рук посла ФРГ Кристофа Исранга.

Лиса Микова много лет рассказывала в качестве свидетеля Холокоста и принимала участие в нескольких проектах, посвященных сохранению памяти об узниках концлагерей. В 1942 году она попала в Терезин, откуда в октябре 1944 года отправлена в концлагерь Освенцим, находилась на принудительных работах. В конце войны была освобождена вместе с узниками Матхаузена.