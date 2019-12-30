Чешская торговая инспекция зафиксировала в III квартале почти 200 нарушений

В третьем квартале 2019 года сотрудники Чешской торговой инспекции выявили 198 нарушений Закона об охране здоровья от вредного воздействия веществ, вызывающих зависимость. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Иржи Фрелих.

По данным инспекции, в 132 из 198 случаев речь шла о нарушении запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним лицам. При этом закон не соблюдали 60% из проверенных учреждений и компаний. Как отметил Фрелих, за последние два года количество выявленных нарушений практически не меняется.