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Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в Брисбене

Катерина Айзпурвит
12-01-2020
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Чешка Каролина Плишкова, являющаяся второй ракеткой мира, в финале соревнований Brisbane International, проходящих в Австралии, обыграла американку Мэдисон Киз, занимающую 13-е место мирового рейтинга. Счет по сетам составил 6:4, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Титул турнира в Брисбене стал для Каролины Плишковой первым в сезоне и 16-м в карьере. Чешская теннисистка являлась действующей чемпионкой этих соревнований.

 
 
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