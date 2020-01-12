Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова, являющаяся второй ракеткой мира, в финале соревнований Brisbane International, проходящих в Австралии, обыграла американку Мэдисон Киз, занимающую 13-е место мирового рейтинга. Счет по сетам составил 6:4, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Титул турнира в Брисбене стал для Каролины Плишковой первым в сезоне и 16-м в карьере. Чешская теннисистка являлась действующей чемпионкой этих соревнований.