Чешская стройтельная индустрия растет третий год подряд

Чешская строительная отрасль вырастет по итогам текущего года на 3-4%. Таким образом, данный сегмент экономики продемонстрирует уверенный рост третий год подряд: в 2018 году показатель вырос на рекордные за последние 15 лет 9,2%. По мнению аналитиков, опрошенных информагентством ČTK, в 2019 году отрасль вновь столкнулась с нехваткой рабочей силы и сложностями при получении разрешений на строительство.

На данный момент стройкомпании в ЧР располагают заказами в среднем на десять месяцев вперед. При этом примерно 30% компаний сообщили об увеличении числа заказов, примерно 20% – о сокращении.