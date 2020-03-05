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Чешская статистика заражений коронавирусом в настоящий момент остается неизменной – 8 случаев

Антон Каймаков
05-03-2020
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Министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех в twitter сообщил, что в стране пока не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время статистика заражений остается неизменной – 8 случаев (все связаны с пребыванием в Италии).

Пациенты, чье состояние оценивается, как удовлетворительное, лечатся в инфекционной больнице Праги «На Буловке» и в городе Усти-на-Лабе в госпитале имени Т. Г. Масарика.

 
 
 
 
 
 
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