Чешская статистика заражений коронавирусом в настоящий момент остается неизменной – 8 случаев

Министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех в twitter сообщил, что в стране пока не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время статистика заражений остается неизменной – 8 случаев (все связаны с пребыванием в Италии).
Пациенты, чье состояние оценивается, как удовлетворительное, лечатся в инфекционной больнице Праги «На Буловке» и в городе Усти-на-Лабе в госпитале имени Т. Г. Масарика.
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