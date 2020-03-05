Чешская статистика заражений коронавирусом – 12 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в Чешской Республике достигло 12 человек. Информацию опубликовало чешское Министерство здравоохранения.
Четыре новые заражения выявлены в результате тестирования лиц, возвратившихся из северной части Италии, где коронавирус в настоящее время распространяется быстрыми темпами, а также при проверке контактировавших с ними лиц. Все пациенты ныне находятся в инфекционных больницах.
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