Чешская статистика заражений коронавирусом – 12 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в Чешской Республике достигло 12 человек. Информацию опубликовало чешское Министерство здравоохранения.

Четыре новые заражения выявлены в результате тестирования лиц, возвратившихся из северной части Италии, где коронавирус в настоящее время распространяется быстрыми темпами, а также при проверке контактировавших с ними лиц. Все пациенты ныне находятся в инфекционных больницах.