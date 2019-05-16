Чешская система корпоративного налогообложения – одна из самых сложных в ЕС

Тимур Кашапов
16-05-2019
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Чешская система корпоративного налогообложения является одной из самых сложных в ЕС, говорится в совместном исследовании консалтинговой фирмы BDO и двух немецких университетов в Падерборне и Мюнхене. Чешская Республика по итогам исследования заняла 85-е место из 143. Из стран ЕС ниже ЧР расположились только Италия, Греция и Хорватия.

В документе также отмечается, что в Чехии сложились наихудшие условия в Евросоюзю с точки зрения совершенствования налогового законодательства, одной из последних стран Чехия стала и с точки зрения эффективности системы инвестиционных стимулов. «Тем не менее, сложная налоговая система не является причиной для перевода бизнеса в другую страну», - говорится в анализе.

 
 
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