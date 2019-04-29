Чешская Sev.en Energy заключила договор с одной из крупнейших энергетических компаний Китая

Тимур Кашапов
29-04-2019
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Чешская компания Sev.en Energy заключила договор о сотрудничестве с китайской China Huaneng Group, одной из ведущих энергетических компаний Китая. За чешскую сторону документ подписал генеральный директор Лубош Павлас. Владелец Sev.en Energy Павел Тыкач также встретился с президентом China Huaneng Group Шу Цзиньпяо. Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь Sev.en Energy Габриэла Саричкова Бенешова.

По ее словам, заключая договор, обе стороны подтверждают решение об управлении и разработке совместного проекта InterGen. Соглашение также позволяет Sev.en Energy использовать ноу-хау China Huaneng Group в области современных решений в энергетике. Саричкова отметила, что партнерство открывает значительные возможности для использования новейших энергетических технологий China Huaneng Group в Европе.

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