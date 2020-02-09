Чешская сборная одержала победу над командой Финляндии в Стокгольме

Чешская сборная в субботу одержала победу над командой Финляндии на Шведских хоккейных играх со счетом 3:1. Это уже третья победа чехов над финскими хоккеистами в этом сезоне. Встреча состоялась на арене Ericsson Globe в Стокгольме. Команда Милоша Ржиги набрала три очка и возглавила таблицу Шведских игр.
По дополнительным указателям она опережает сборные Швеции и Финляндии. В воскресенье чехи встретятся в рамках Шведского этапа Euro Hockey Tour на льду с российской сборной.
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