Чешская сборная одержала победу над командой Финляндии в Стокгольме

Чешская сборная в субботу одержала победу над командой Финляндии на Шведских хоккейных играх со счетом 3:1. Это уже третья победа чехов над финскими хоккеистами в этом сезоне. Встреча состоялась на арене Ericsson Globe в Стокгольме. Команда Милоша Ржиги набрала три очка и возглавила таблицу Шведских игр.

По дополнительным указателям она опережает сборные Швеции и Финляндии. В воскресенье чехи встретятся в рамках Шведского этапа Euro Hockey Tour на льду с российской сборной.