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Чешская Республика временно отозвала 30 своих военнослужащих из Ирака

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Чешская Республика во вторник временно отозвала 30 своих военнослужащих из Ирака "в связи со значительным сокращением операционных задач, угрозами их безопасности, текущей эпидемией коронавируса и планируемой реструктуризацией миссии". Об этом чешскому информагенству ČTK сообщила пресс-секретарь Генштаба Армии ЧР Магдалена Дворжакова.

Военные вернулись на родину 24 марта спецбортом A-319 в пражский аэродором Кбелы.

В Ираке с 2017 года находился чешский военный контингент, в состав которого входили инструкторы противохимической обороны, подразделений военной полиции и представители международных штабов. Они действовали в рамках двух миссий: Operation Inherent Resolve( «Непоколебимая решимость») и NMI (NATO Mission Iraq). Чешские полицейские готовили специалистов для иракской армии.

 
 
 
 
 
 
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