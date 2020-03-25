Чешская Республика временно отозвала 30 своих военнослужащих из Ирака

Чешская Республика во вторник временно отозвала 30 своих военнослужащих из Ирака "в связи со значительным сокращением операционных задач, угрозами их безопасности, текущей эпидемией коронавируса и планируемой реструктуризацией миссии". Об этом чешскому информагенству ČTK сообщила пресс-секретарь Генштаба Армии ЧР Магдалена Дворжакова.
Военные вернулись на родину 24 марта спецбортом A-319 в пражский аэродором Кбелы.
В Ираке с 2017 года находился чешский военный контингент, в состав которого входили инструкторы противохимической обороны, подразделений военной полиции и представители международных штабов. Они действовали в рамках двух миссий: Operation Inherent Resolve( «Непоколебимая решимость») и NMI (NATO Mission Iraq). Чешские полицейские готовили специалистов для иракской армии.
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