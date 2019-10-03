Чешская Республика в 2020 году вложит в модернизацию железнодорожной инфраструктуры около 30 млн евро

В 2020 году Управление железными дорогами ЧР планирует инвестировать более 720 млн крон (около 27 млн евро) в модернизацию национальной сети ж/д вокзалов. В этом году государство уже направило на данные цели около 405 млн крон (15,5 млн евро). В ближайшее время будут объявлены тендеры на реконструкцию 23 зданий вокзалов.

В Чешской Республике функционирует более 3 тыс. вокзалов. В дополнение к средствам из госбюджета Чехия направляет на развитие инфраструктуры также средства из европейских фондов. Управление железными дорогами планирует завершить процесс модернизации до 2025 года.