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Чешская Республика в 2020 году вложит в модернизацию железнодорожной инфраструктуры около 30 млн евро

Тимур Кашапов
03-10-2019
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В 2020 году Управление железными дорогами ЧР планирует инвестировать более 720 млн крон (около 27 млн евро) в модернизацию национальной сети ж/д вокзалов. В этом году государство уже направило на данные цели около 405 млн крон (15,5 млн евро). В ближайшее время будут объявлены тендеры на реконструкцию 23 зданий вокзалов.

В Чешской Республике функционирует более 3 тыс. вокзалов. В дополнение к средствам из госбюджета Чехия направляет на развитие инфраструктуры также средства из европейских фондов. Управление железными дорогами планирует завершить процесс модернизации до 2025 года.

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