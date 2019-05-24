Чешская Республика примет 88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года

Чешская Республика будет принимать 88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года. Матчи будут проходить в Праге и Остраве. Годом раньше, весной 2023 года, Чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится в Санкт-Петербурге, а в 2025 году болельщики аналогичного чемпионата приедут в Швецию и Данию.

Информацию подтвердили представители конгресса Международной федерации по хоккею в Братиславе. В последний раз Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Чехии в 2015 году, также в Праге и Остраве, и привлек на стадионы 741690 посетителей.