Чешская Республика примет 88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года

Лорета Вашкова
24-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика будет принимать 88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года. Матчи будут проходить в Праге и Остраве. Годом раньше, весной 2023 года, Чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится в Санкт-Петербурге, а в 2025 году болельщики аналогичного чемпионата приедут в Швецию и Данию.

Информацию подтвердили представители конгресса Международной федерации по хоккею в Братиславе. В последний раз Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Чехии в 2015 году, также в Праге и Остраве, и привлек на стадионы 741690 посетителей.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31