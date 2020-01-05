Чешская Республика представила своего кандидата на должность в Суде ЕС

Ян Пассер, в настоящее время являющийся членом Европейского суда общей юрисдикции, может сменить судью Иржи Маленовского в Суде Европейского Союза. Имя Яна Пассера было предложено комиссией, в которую входят все председатели ведущих чешских судов. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила министр юстиции Мария Бенешова.

Бывший судья Конституционного суда Чешской РЕспублики Иржи Маленовский занимает должность судьи Европейского Суда с мая 2004 года. В октябре текущего, 2020 года, он намерен уйти в отставку.