Чешская Республика празднует 74-ю годовщину Пражского восстания

5 мая в Чешской Республики отмечают годовщину Пражского восстания 1945 года – начало последнего этапа освобождения Чехословакии от нацистской оккупации. Каждый год в этот день у здания «Чешского Радио» проходит торжественное возложение венков к мемориальным доскам с именами погибших защитников главной радиостанции страны. Именно из дома в то время «Чехословацкого Радио» услышали пражане первый призыв выступить против оккупантов. В конце апреля-начале мая 1945-го года по всему протекторату Чехии и Моравии начали возникать акции протеста, вылившиеся в пражское восстание тридцати с лишним тысяч человек.

74 года назад в этот день Чешский национальный совет под председательством доктора Альберта Пражака в своем обращении к народу от имени Кошицкого правительства Национального фронта объявил о ликвидации протектората Богемии и Моравии. Гитлеровцам был предъявлен ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции. Восставшие захватили почту, центральную телефонную станцию, здание радио и ряд других стратегически важных пунктов. В городе были построены баррикады. Бой возле здания «Чехословацкого Радио» продолжался все четыре дня восстания, во время которого, по последним данным, погибли около четырех тысяч человек. Противостояние, в котором на стороне восставших пражан также сражались и подразделения РОА А. Власова, закончилось актом о капитуляции немецкой армии, переданным в руки представителей Чешского Национального совета 8-го мая. Днем позже в Прагу вошли танки Красной армии. Советские солдаты завершили очистку Праги и ее окрестностей от оставшихся немецких отрядов.