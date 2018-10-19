Чешская Республика поможет Индонезии

Чешская Республика окажет Индонезии, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами, помощь, объединив усилия государственного, общественного и частного сектора. Министр иностранных дел Томаш Петршичек провел ряд переговоров по этому вопросу. Совместно с председателем правительства ЧР он представил индонезийским партнерам и членам межведомственного Совета по международному сотрудничеству и развитию программу, в которой будут участвовать не только государственные, но и неправительственные общественные организации и компании.

После катастрофы в Индонезии многие НКО в Чехии организовали сбор средств на помощь пострадавшим. Менее чем за две недели было собрано более 1,5 миллионов крон (свыше 58 тысяч евро). На эти деньги будут куплены и отправлены в пострадавшие регионы запасы воды и продовольствия, а также оказана медицинская помощь местному населению.