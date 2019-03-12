Чешская Республика отмечает 20–летие вступления в НАТО

Чешская Республика 12 марта отмечает 20–летие вступления в НАТО. По этому случаю в Пражском Граде состоится встреча высших представителей страны с представителями государств-партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе президентами Словакии, Польши и Венгрии. Именно Польша и Венгрия одновременно с Чехией как первые государства бывшего Восточного блока вошли в состав военного блока НАТО. В Пражском Граде также состоится конференция по вопросам безопасности под названием Naše bezpečnost není samozřejmost («Наша безопасность не является само собой разумеющейся»). На конференции выступят, помимо прочего, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, президент и премьер Чехии и другие гости.

В программу встречи включены дебаты глав государств и заместителя госсекретаря США по вопросам международной безопасности Роуз Геттемюллер.