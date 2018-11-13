Чешская полиция знала, что сын премьера Андрея Бабиша находится в Швейцарии

Пресс-служба полиции сообщила изданию Seznam, что уже обратилась с просьбой о сотрудничестве к органам правопорядка Швейцарии. В этой стране находится сын премьер-министра Андрей Бабиш-младший, в отношении которого выдвинуты обвинения по делу «Гнездо аиста» о злоупотреблении евродотациями.

Следователи долгое время не имели возможности допросить сына премьера, уголовное преследование которого его окружение пыталось остановить, сообщая о неудовлетворительном психическом состоянии 35-летнего Бабиша. По сообщению полиции, несколько месяцев назад вопрос оценки психического здоровья сына премьера был передан на рассмотрение судебному эксперту. Полиция ЧР сообщает, что не может проводить действия по расследованию уголовного преступления на территории другого государства, однако сотрудничает со швейцарскими коллегами по линии Интерпола.