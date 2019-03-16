Чешская полиция занялась авторами высказываний в поддержку террористов, устроивших бойню в новозеландском Крайстчерче

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек на своей странице в Twitter заявил о том, что полиция страны занялась проверкой высказываний в Интернете и социальных сетях, поддерживающих террористов, убивших в пятницу в новозеландском Крайстчерче 49 человек. В настоящее время идет сбор доказательств, которые могут быть использованы для уголовного преследования авторов таких записей.
Полицейский президент Ян Швейдар заявил, что полиция не намерена закрывать глаза на проявления поддержки терроризма и экстремизма, а также на попытки разжигания ненависти.
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