Чешская полиция сменит президента

Антон Каймаков
30-10-2018
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В Чехии освобождается пост полицейского президента. Томаш Туги, выполнявший обязанности шефа с апреля 2014 года, покинет свой пост в последний день октября. Ныне его ждет дипломатическая карьера. По поступившей информации, Томаш Туги отправится в качестве посла в Словакию.

Министр внутренних дел Ян Гамачек, по его заявлению, полностью удовлетворен работой Тугиго в качестве полицейского президента. Руководитель МВД также опроверг появившиеся слухи о том, что отставка руководителя полиции вязана с каким-либо политическим давлением.

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