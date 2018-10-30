Чешская полиция сменит президента

В Чехии освобождается пост полицейского президента. Томаш Туги, выполнявший обязанности шефа с апреля 2014 года, покинет свой пост в последний день октября. Ныне его ждет дипломатическая карьера. По поступившей информации, Томаш Туги отправится в качестве посла в Словакию.

Министр внутренних дел Ян Гамачек, по его заявлению, полностью удовлетворен работой Тугиго в качестве полицейского президента. Руководитель МВД также опроверг появившиеся слухи о том, что отставка руководителя полиции вязана с каким-либо политическим давлением.