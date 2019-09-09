Чешская полиция получит более 2000 новых автомобилей

Катерина Айзпурвит
09-09-2019
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Как сообщил журналистам глава МВД Ян Гамачек, в течение текущего года полиция Чешской Республики получит в свое распоряжение более 2000 новых автомобилей на общую сумму 950 млн крон. Octavia Combi оснащены более яркими световыми сигналами.

9 сентября министр внутренних дел представил первые 865 автомобилей, которые поступят в отделы быстрого реагирования, транспортную полицию и другие полицейские подразделения.

Поставщиком автотранспорта выступила компания Škoda Auto, оставшаяся единственным участникам тендера. Как подчеркнул президент полиции Ян Швейдар, замена автопарка стала результатом усилий, предпринятых руководством в последние годы. Многие из автомобилей полиции находятся в аварийном состоянии, а их пробег превышает 400 тыс. км.

 
 
 
 
 
 
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