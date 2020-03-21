Чешская полиция начала штрафовать за появление в общественных местах без маски

На данный момент полиция оштрафовала не менее трех нарушителей за несоблюдение требования носить маску, введенного на время действия чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Сумма штрафа составила 10 000 крон (около 400 евро). Известно, что нарушители были оштрафованы в Дечине. В городе Млада Болеслав оштрафован гражданин, распивавший алкогольные напитки на террасе ресторана.

С 19 марта жителям Чехии запрещено выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и находиться в магазинах, аптеках и любых других общественных местах без медицинской маски или повязки, закрывающей рот и нос. В первый день запрета полиция только предупреждала жителей страны, а 20 марта уже начала выписывать штрафы.