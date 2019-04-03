Чешская полиция экстрадировала в Австрию двух граждан Ирака, подозреваемых в терроризме

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
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По сообщению агентства ČTK, во вторник, 2 апреля, чешская полиция передала австрийской стороне двух граждан Ирака, задержанных 28 марта в пражском аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Австрией.

30-летний Амар Рахим Махмуд и 27-летняя Риям Шукри Сали Бадри обвиняются в принадлежности к финансированию терактов. Оба обвиняемых выразили согласие на экстрадицию. По данным австрийских правоохранительных органов, они принадлежали к одной террористической ячейке вместе с иракцем, который подозревается в совершении нападений на скоростные поезда в Германии в прошлом году и недавно был арестован в Вене.

Адвокат Амара Махмуда Мартин Резек сообщил журналистам, что его подзащитный отрицает все обвинения, а в момент задержания в пражском аэропорту он направлялся на родину в Ирак.

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