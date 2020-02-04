Архив передач

Чешская почта не ограничит перевозку грузов между ЧР и Китаем

Ирина Ручкина
04-02-2020
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Почта Чехии не рассматривает возможность сокращения доставки посылок из Китая в Чешскую Республику из-за распространения коронавируса. Однако время доставки может увеличиться из-за сокращения количества авиасообщений между странами. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик.

Некоторые страны уже ввели ограничения на доставку посылок из Китая в связи с распространением коронавируса - например, почта Словакии объявила о прекращении приема посылок из Китая с 4 февраля.

 
 
 
 
 
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