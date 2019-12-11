Чешская почта изменит систему доставки посылок

По сообщению ежедневника Mladá fronta Dnes, чешская почта готовится изменить систему доставки посылок.
Почтальоны будут разделены на две группы в соответствии со скоростью доставки. Первая группа будет разносить почту, скопившуюся за пару дней, сотрудники второй – доставлять срочные письма и посылки в пределах конкретных районов. По словам руководителя отделения почтового производства и логистики Петра Цинкла, это позволит ускорить процесс доставки почты в целом, не увеличивая при этом количество сотрудников.
В настоящее время обычные письма доставляются в течение пары дней. С апреля 2020 года отправитель сможет выбрать срок доставки письма или посылки. Доставка не позднее завтрашнего дня будет стоить 26 крон, доставка в течение двух дней – 19 крон.
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