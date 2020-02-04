Чешская почта доставит посылки из Китая

Почта Чехии не рассматривает возможность сокращения доставки посылок из Китая в Чешскую Республику из-за распространения коронавируса. Однако время доставки может увеличиться из-за уменьшения числа авиарейсов между странами. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик.

Некоторые страны уже ввели ограничения на доставку посылок из Китая в связи с распространением коронавируса: например, почта Словакии объявила о прекращении приема посылок из Китая с 4 февраля.