Чешская пловчиха-инвалид покорила канал Ла-Манш

Эва Туречкова
26-08-2019
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Чешская пловчиха-инвалид Маркета Пехова стала первой чешкой с физическими ограничениями, переплывшей канал Ла-Манш. Женщина покорила 38,5 км за 12 часов и 31 минуту. Температура воды местами опускалась до 12 градусов.

Пехова готовилась к старту два года, последние две недели - непосредственно в Англии. Женщина, которой в 12 лет удалили из раковой опухоли бедренной кости правую ногу, занимается плаванием двадцать лет.

 
 
 
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