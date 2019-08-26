Чешская пловчиха-инвалид покорила канал Ла-Манш

Чешская пловчиха-инвалид Маркета Пехова стала первой чешкой с физическими ограничениями, переплывшей канал Ла-Манш. Женщина покорила 38,5 км за 12 часов и 31 минуту. Температура воды местами опускалась до 12 градусов.

Пехова готовилась к старту два года, последние две недели - непосредственно в Англии. Женщина, которой в 12 лет удалили из раковой опухоли бедренной кости правую ногу, занимается плаванием двадцать лет.