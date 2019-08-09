Чешская певица Эва Пиларова отмечает свое 80-летие

Катерина Айзпурвит
09-08-2019
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9 августа чешская певица Эва Пиларова отмечает 80-летие. За годы своей карьеры исполнительница выпустила несколько альбомов, трижды награждалась «Золотым соловьем».

Песня «Ах, эта неземная любовь», которую в 1962 году она исполнила с Вальдемаром Матушкой со сцены театра «Семафор», считается одним из лучших чешских хитов. В 1964 году в дуэте с Карелом Готтом певица исполнила песню «Опасно дотрагиваться до звезд», которая принесла ей всенародную славу. В день юбилея Эва Пиларова встретилась со своими поклонниками в здании «Чешского Радио» в Праге.

 
 
 
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