Чешская палата депутатов согласилась со вступлением Северной Македонии в НАТО

Тимур Кашапов
12-09-2019
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Палата депутатов одобрила вступление Северной Македонии в НАТО. За проголосовали 124 из 148 присутствующих депутатов. За голосованием чешских парламентариев наблюдали их северомакедонские коллеги во главе с премьер-министром страны Зораном Заевым.

Напомним, что верхняя палата Парламента ЧР ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО еще в середине июня.

 
 
 
 
 
 
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