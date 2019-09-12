Чешская палата депутатов согласилась со вступлением Северной Македонии в НАТО

Палата депутатов одобрила вступление Северной Македонии в НАТО. За проголосовали 124 из 148 присутствующих депутатов. За голосованием чешских парламентариев наблюдали их северомакедонские коллеги во главе с премьер-министром страны Зораном Заевым.

Напомним, что верхняя палата Парламента ЧР ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО еще в середине июня.