Чешская оппозиция прокомментировала пасхальную речь премьер-министра

В четверг, 9 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил по Чешскому телевидению с обращением к гражданам страны. Премьер поздравил всех с Пасхой, которая по его словам, «может стать праздником надежды в борьбе с коронавирусом». Он также отметил необходимость соблюдать дисциплину и оставаться дома даже в эти праздничные дни, которые могут стать решающими в борьбе с эпидемией.

Оппозиционные партии страны назвали видеообращение Андрея Бабиша «смиренным, но при этом эмоциональным», похвалили его за то, что он попытался объяснить гражданам смысл отдельных ограничений и в то же время дать им надежду, однако отметили, что речь премьер-министра противоречит его действиям. По словам представителей таких партий как гражданские демократы (ODS) и «Пираты», глава кабинета «призвал к дисциплине, в то время как принятие решений со стороны правительства трудно назвать дисциплинированным, оно, скорее, хаотично». Также оппозиция указывала на такие проблемы как недостаточная забота о домах престарелых, а также нехватка медицинских средств защиты.